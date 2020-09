ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Rio Tinto angesichts der bankeigenen Steel & Mining-Konferenz 2020 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Hauptthemen seien die weltweite Nachfrageerholung, Ausschüttungen an die Aktionäre sowie Nachhaltigkeit gewesen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bergbaukonzern Rio Tinto behalte seinen starken Fokus auf Ausschüttungen bei. Zudem seien Übernahmen wohl aktuell eher unwahrscheinlich./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 23:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 03:02 / UTC



