Roche Aktie
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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Die Kaufempfehlung erfolge vor allem auf der Grundlage der Rückmeldung von Ärzten aus einer aktuellen Onkologie-Umfrage der Deutschen Bank, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei sich bewusst, dass der Zeitpunkt hierfür nicht gerade günstig ist, denn er schließe sich dem Konsens erst spät an und habe es versäumt, rechtzeitig auf die Rückmeldungen der Ärzte zu Giredestrant zu reagieren, die bereits seit einiger Zeit positiv ausfielen. Dieses Feedback scheine nun jedoch zunehmend eindeutig zu sein und habe sowohl kurz- als auch mittelfristige Auswirkungen, während die unmittelbaren Risiken zurückgegangen seien./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
390,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
389,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,27%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
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|Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags stärker (finanzen.at)
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Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|Deutsche Bank AG
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|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
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|08:35
|Roche Buy
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|22.10.26
|Roche Outperform
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|12.03.26
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|21.10.26
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|12.03.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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