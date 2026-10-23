Roche Aktie
|430,00EUR
|5,35EUR
|1,26%
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
23.10.2026 14:40:23
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
376,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
390,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
390,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,81%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
17:58
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: SMI zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|430,00
|1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:19
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.