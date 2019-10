NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 315 auf 330 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neunmonatszahlen sollten die starke Geschäftsdynamik des Pharmakonzerns unterstreichen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Prognosen unterschieden sich dabei nicht großartig von den Konsensschätzungen. Im europäischen Pharmasektor sei die Roche-Aktie nach wie vor sein bevorzugter Wert, gefolgt von GlaxoSmithKline, Novartis und Sanofi./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.