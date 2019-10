NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche nach Zahlen für das dritte Quartal von 325 auf 330 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Einführung von US-Biosimilaren (Nachahmerprodukten) für Medikamente des Schweizer Pharmakonzerns dürfte Roche bis 2022 den Umsatz aus eigener Kraft jährlich um vier Prozent steigern, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem liefen die neuen Roche-Produkte Ocrevus, Hemlibra und Tecentriq gut./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 00:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



