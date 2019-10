FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Roche von 320 auf 330 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal habe der Pharmakonzern den jüngsten Trend fortgesetzt, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erlöse mit neuen Medikamenten überträfen die Erwartungen und bei den Klassikern gleiche China den Druck in den westlichen Märkten aus. Er sehe weiterhin die Chance auf eine Neubewertung der Aktie. Mit den Belastungen durch Generika-Konkurrenz könne Roche offensichtlich gut umgehen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 03:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.