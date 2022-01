FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 425 Franken belassen. Den Schweizern stehe ein ereignisreiches Jahr 2022 bevor, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hebt den Marktstart des vor der Zulassung stehenden Augen-Antikörpers Faricimab, Phase-III-Daten der TIGIT-Lungenkrebsstudie sowie Daten zur Hochdosis-Gabe des Alzheimer-Wirkstoffs Gantenerumab hervor./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 07:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.