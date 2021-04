Roche Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 321 auf 320 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die biogenerische Konkurrenz für die in die Jahre gekommenen Krebsantikörper habe schmerzhafte Umsatz-Bremsspuren beim Pharmakonzern hinterlassen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die erwarteten Impffortschritte sollten zwar zu einer Normalisierung im Pharmageschäft führen, aber auch die Corona-Sonderkonjunktur der Diagnostik abbremsen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 08:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 08:55 / MESZ





