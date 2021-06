FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Analyst Emmanuel Papadakis lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie erste vielversprechende Studiendaten von Roche und seinem US-Partner Regeneron mit dem Covid-Cocktail REGEN-COV bei hospitalisierten Patienten./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 05:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.