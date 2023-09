HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 320 auf 290 Franken gesenkt. Die Aktien des Pharmakonzerns seien eigentlich attraktiv bewertet, um das Potenzial auszuschöpfen, bräuchte es aber Erfolge mit neuen Medikamenten beziehungsweise Medikamentenkandidaten, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hierbei seien größere Kurstreiber aktuell aber Mangelware./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.