ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche vor einer Telefonkonferenz zu neuen Studiendaten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 315 Franken belassen. Hierbei gehe es um das Medikament Gazyva gegen eine Form der Nierenentzündung, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie der Investmentbank. Das Mittel sei zuletzt stärker in den Fokus von Investoren gerückt angesichts möglicher hoher Margen. Der Marktkonsens räume dem Medikament ein Umsatzpotenzial von 1,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 ein./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 14:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.