NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach neuen Erhebungen zur Behandlung von Multipler Sklerose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Franken belassen. Demnach bewerteten Mediziner in den USA das Mittel Ocrevus von Roche als effektiver als Kesimpta von Novartis und Ublituximab von TG Therapeutics, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch gebe die Erhebung erste positive Signale für die Anwendung von Fenebrutinib von Roche gegen die schubförmige remittierende Multiple Sklerose./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 00:15 / BST



