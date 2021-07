ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 330 auf 345 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer Vielzahl gescheiterter Alzheimer-Studien in den vergangenen Jahren sei die jüngste Zulassung von Biogens Aduhelm durch die US-Arzneimiteilbehörde FDA überraschend gekommen und nach wie vor höchst umstritten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun scheine es ein Gerangel um andere Therapien zu geben. Roche sei mit Gantenerumab eine der Firmen, die dabei sind. Die Frage sei nun, ob der Konzern das Produkt frühzeitig einreichen wird./la/edh



