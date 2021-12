ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Roche von 350 auf 370 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic Lunn aktualisierte wegen des Novartis-Ausstiegs in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell. Durch den Rückkauf der Anteile durch Roche sinke die Aktienzahl. In der Folge gehe er im Zeitrahmen bis 2026 nun von einem höheren Kerngewinn je Aktie aus./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 19:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.