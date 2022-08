NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach einer Telefonkonferenz mit der Managementspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Gesprächsthemen seien vor allem der Wachstumsausblick des Pharmakonzers und die Strategie im Bereich Zu- und Verkäufe gewesen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei es um den Einfluss der US-Gesundheitsreform sowie die Erwartungen rund um die Phase-III-Studien zum Alzheimer-Hoffnungsträger Gantenerumab im vierten Quartal gegangen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 20:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.