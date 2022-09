ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 328 Franken belassen. Der Phase-III-Studienerfolg des Alzheimer-Medikaments Lecanemab von Biogen und Eisai sei nun die Messlatte für Konkurrenzprodukte, schrieb Analyst Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Für die Schweizer habe er schon früher im schätzungsweise mehr als 10 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Alzheimer-Medikamente ein Umsatzpotenzial von 0,5 bis 10,5 Milliarden Dollar ausgemacht - je nachdem, wie gut deren Mittel Gantenerumab im Vergleich zu Konkurrenzprodukten abschneide./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 07:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





