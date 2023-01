ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe ein gemischtes Quartal hinter sich mit einem schwachen Pharma-Geschäft und einer starken Diagnostik-Sparte, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor, wodurch seine Erwartungen an den Kerngewinn je Aktie bis 2026 im Schnitt etwas sinken. Der Fokus liege nun auf Studiendaten zum Alzheimer-Wirkstoff Gantenerumab./tih/edh



