NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Das Lungenkrebsmedikament Tecentriq könnte für den Pharmakonzern künftig eine weitaus wichtigere Rolle spielen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie nach jüngsten Daten zu dem Mittel. Die durchschnittlichen Marktprognosen für Roche seien deutlich zu niedrig. Die Aktie sei verglichen mit dem europäischen Pharmasektor nach wie vor signifikant unterbewertet./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 21:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.