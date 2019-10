NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Roche von 315 auf 322 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anleger hätten das Aufwärtspotenzial durch die innovative Produktpipeline bislang aus Sorge vor der Generika-Konkurrenz aus den USA ignoriert, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Produkte glichen diesen Druck aber weiterhin aus. Er passte daraufhin seine Schätzungen an und bezeichnet Roche weiter als "Top Quality Pick" im europäischen Pharmasektor./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 15:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.