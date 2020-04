LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 375 auf 385 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der Position des Pharmaunternehmens im Markt für Brustkrebsmedikamente habe er Schätzungen und Ziel angehoben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unter den großen Pharmawerten bleibe der Konzern am aussichtsreichsten./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 18:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.