NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 360 auf 370 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe nach dem Bericht zum ersten Quartal seine Prognosen für den Pharmakonzern überarbeitet, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Erlöse durch Covid-19-Tests habe er die Schätzungen für die Diagnostik-Erlöse kurzfristig deutlich angehoben. Im Pharmageschäft werde zugleich aber die fortgesetzte Stärke des Mittels Actemra zur Behandlung von rheumatoider Arthritis durch die Schwäche des Augenmittels Lucentis zunichte gemacht./ck/bek





