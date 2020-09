NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Produktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe das Potenzial neuer Medikamente hervorgehoben, allen voran Evrysdi gegen spinale Muskelatrophie. Dies schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die in der Entwicklung befindlichen Kandidaten zumeist noch nicht in die Schätzungen eingeflossen seien, gebe es für diese erhebliches Aufwärtspotenzial./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 12:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 01:11 / BST



