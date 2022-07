LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 450 auf 400 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field passte in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche die meisten Bewertungsmodelle an. Angesichts der Defensivqualitäten des Sektors dürfte das zweite Quartal stark geblieben sein, so die Expertin. Der Sektorindex sei dem Aktienmarkt angesichts hoher Inflation zuletzt davongelaufen. Für Roche sei es ein schwieriges Jahr, so Field angesichts sinkender Corona-Umsätze und des Fehlschlags der Tiragolumab-Studie. Sie kappte ihren Bewertungsmaßstab, rechnet aber mit starkem Ergebniswachstum bis 2025./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 01:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 04:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.