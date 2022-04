ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 345 Franken belassen. Nachdem der Pharmakonzern zuletzt mit einer Lungenkrebs-Kombitherapie mit Tiragolumab einen Rückschlag erlitten habe, sehe der Markt nun offenbar Potenzial in einer anstehenden Phase-III-Studie zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach seiner Einschätzung preisen die Konsensschätzungen deren Erfolg aber schon ein. Damit hingen die Hoffnungen für 2022 nun vor allem an einem klinischen Studienerfolg von Gantenerumab zur Behandlung von Alzheimer, was Chancen, aber auch große Risiken beinhalte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 12:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2022 / 12:12 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.