NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Underweight" belassen. Höhere Kosten hätten dafür gesorgt, dass der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) des Schweizer Pharmakonzerns die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Angesichts des vom Konzern erwarteten Umsatz- und Ergebnisrückgangs im neuen Jahr dürften die Markterwartungen nun um fünf Prozent sinken./tav/bek



Dies Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 07:31 / GMT



