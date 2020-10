HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 270 auf 250 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Maßnahmen zur verbesserten Kapitalausstattung seien für die Aktionäre zwar schmerzlich, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Triebwerkshersteller könne so aber die schwierigen Rahmenbedingungen meistern und die Liquiditätslage bereite keine Sorgen mehr./mf/bek



