NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Pence belassen. Der für 2020 in Aussicht gestellte Barmittelabfluss sei im Rahmen der Erwartungen, jener für 2021 aber höher als von ihm gedacht, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte darunter leiden, auch wenn die jüngste Kurssschwäche den Druck etwas mildern könnte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 02:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.