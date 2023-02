NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Analystin Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes Jahr 2022. Der operative Gewinn habe die Konsenserwartungen im zweiten Halbjahr um stolze 42 Prozent übertroffen. Noch auffälliger sei aber der starke Free Cashflow./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 02:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 02:42 / ET



