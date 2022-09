NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Analystin Chloe Lemarie bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Stellung zur aktuellen Nachrichtenlage im Bereich der Luftfahrt. In Bezug auf den Flugzeugindustrie-Zulieferer Rolls-Royce verwies sie auf den Ausstieg aus einem Entwicklungsprojekt mit dem US-Startup Boom. Sie teile die offensichtliche Skepsis von Rolls-Royce in Bezug auf die Marktnachfrage nach Überschallreisen und begrüße daher einen fokussierteren Ansatz, was zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten betrifft./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 02:49 / ET



