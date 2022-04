NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 75 Pence gesenkt. Die Aktie des Triebwerkbauers steht nun aber auf der "Anayst Focus List" von JPMorgan. Analyst David Perry reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2025 massiv und liegt nun nach eigenen Angaben bis 2024 auch klar unter den Konsensprognosen. Perry ist für die Margen im Verkehrsflugzeuggeschäft pessimistischer als bisher. Zudem geht er davon aus, dass die Sparte "New Markets" mit Elektroantrieben für kleinere Flugzeuge die Unternehmensrisiken erhöht und bis in die 2030-er Jahre hinein Verluste schreiben könnte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 00:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 00:54 / BST





