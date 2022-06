NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Pence belassen. Die europäischen Marktstrategen von JPMorgan raten bei den Papieren der Briten laut einer am Montag vorliegenden Studie zum Verkauf. Ihr Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Konsensschätzung sei seit Januar 2020 vor der Corona-Krise überdurchschnittlich gestiegen, hieß es. Gleichzeitig seien die Branchenexperten für die Ergebnisse im kommenden Jahr skeptischer als der Markt. In den kommenden Jahren werde die maue Ergebnisentwicklung bei Rolls-Royce kaum den Barmittelverbrauch decken, schrieb Analyst David Perry. Zudem erhöhe eine breitere Aufstellung des Konzerns die Risiken./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2022 / 21:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / 03:30 / BST



