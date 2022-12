NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren von Rolls-Royce den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit ist Analyst David Perry für die Briten besonders skeptisch, obwohl er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2023 optimale Bedingungen für die zivile Luftfahrtbranche ebenso wie den Rüstungssektor sieht. Es winke jeweils solides Umsatzwachstum über viele Jahre, so der Experte. Airbus stehen als besonders überzeugende Anlageidee auf der "Analyst Focus List", Rolls Royce als "Underweight" mit Kursziel 70 Pence gegen den Branchentrend. Bei Rolls-Royce sei die Bilanz sehr schwach. Es drohten "kurzfristige Schmerzen zugunsten langfristiger Gewinne"./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 03:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / 03:58 / GMT



