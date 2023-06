NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce anlässlich der Paris Air Show auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Die Nachfrage in der europäischen Luftfahrtindustrie sei sehr stark, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die wohl bis 2024 anhaltenden Probleme in der Lieferkette deuteten aber darauf hin, dass der Hochlauf der Produktion neuer Flugzeuge eine Herausforderung bleibe. Im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollten die Nachfrage und die Preise zumindest bis 2024 robust bleiben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 02:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 02:10 / BST



