HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group von 53 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die um 10 Prozent rückläufigen Werbeeinnahmen des Medienkonzerns im dritten Quartal bestätigten, dass sich die Branche in einer Werberezession befinde, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2023 rechnet er mit einem Rückgang der Werbeerlöse um 5 Prozent und für 2024 mit einem marginalen Wachstum von 1 Prozent./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





