LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognosesenkung von 54,00 auf 41,75 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Fernsehkonzern habe mit seinen Resultaten die Erwartungen geringfügig übertroffen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nunmehr bilde er in seinem Bewertungsmodell aber erstmals das Szenario einer Rezession ab. Ein wirtschaftlicher Abschwung würde RTL mit seiner starken Abhängigkeit vom deutschen Markt besonders treffen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 22:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.