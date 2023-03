FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RTL Group vor den am 16. März erwarteten Jahreszahlen von 39 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die heruntergesetzten Ziele für 2022 dürfte der Fernsehkonzern erreicht haben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes rechne er zugleich mit einer vorsichtigen Prognose für das laufende Jahr./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 09:38 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 09:47 / MEZ



