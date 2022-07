FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 59 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der Angst vor einer drohenden Rezession in Europa und der Ungewissheit hinsichtlich der Werbeausgaben im vierten Quartal, dem wichtigsten Jahresviertel für europäische TV-Sender, werde sie nun für die Branche vorsichtiger, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Gleichwohl dürften Werbetreibende TV-Werbung auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als einen sicheren Weg zur Erhaltung ihres Markenwerts ansehen. Insofern erwartet die Expertin keine dramatischen Ausgabenrückgänge./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.