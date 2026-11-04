RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ergebnisse einer ersten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für neue Gaskraftwerke in Deutschland. Der interne Zinsfuß (IRR) für die von RWE gewonnenen Zuschläge, also die durchschnittliche jährliche Verzinsung, die der Energiekonzern von einem neuen Investitionsprojekt erwartet, liegt ihren Schätzungen zufolge bei mehr als 9 Prozent. Damit wäre das von RWE selbst angestrebte Ziel von mehr als 8,5 Prozent übertroffen worden./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,00 €
|
Abst. Kursziel*:
17,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
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