ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE nach dem Besuch des Braunkohletagebaus in Garzweiler von 28,60 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er fühle sich bestärkt in seiner Auffassung, dass die Zeit der Kohleverstromung letztendlich vorbei sei, ungeachtet der Bedeutung dieser Industrie für die Region, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäft mit erneuerbaren Energien dagegen sehe solide aus. Sein höheres Kursziel berücksichtige das Wachstum dieser Sparte und den Beitrag des für RWE neuen Mega-Offshore-Projektes Sofia./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 03:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



