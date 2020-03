HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Er sei weiterhin überzeugt, dass in nicht allzu ferner Zukunft sowohl die Preise für Kohle als auch für Strom deutlich steigen werden, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der Coronavirus-Krise habe er zugleich dennoch einen Rückgang der Emissionen berücksichtigt. RWE bleibe eines seiner drei "Top Picks" im Sektor./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 18:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.