NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf Medienberichte über die Möglichkeit eines regulatorischen Eingriffs in die EU-Strommärkte. In einem mit Spanien vergleichbaren Preissenkungsszenario erwartet er für Deutschland ein Absinken der Großhandelspreise für Strom um rund 50 Prozent. Die Endkundenabrechnungen würde dies um etwa 20 Prozent entlasten. In einem solchen Fall sieht Farman 12 Prozent Abwärtspotenzial für das operative Jahresergebnis 2023 des Energiekonzerns. Dies ist ihm zufolge nach den jüngsten Kursverlusten der Aktie aber großteils im Kurs bereits eingepreist./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 18:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 19:01 / ET



