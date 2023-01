NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE angesichts erneuter Medienberichte über eine mögliche deutsche Übergewinnsteuer in Höhe von bis zu 90 Prozent auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Damit steige sicherlich das Gewinnrisiko, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückwirkende Änderungen würden nicht nur überraschend kommen, sondern der Branche auch ein negatives Signal für Investitionen geben. RWE habe sich ihm gegenüber insofern ermutigend geäußert, dass die Steuer nur Strompreise über der EU-weiten Strompreisgrenze von 180 Euro pro Megawattstunde betreffen und Absicherungsgeschäfte ausschließen solle./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 08:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 08:14 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.