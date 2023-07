HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 57,00 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Angebot an CO2-Zertifikaten scheine vorerst in Ordnung zu sein, wenn auch mit einem begrenzten Spielraum, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Energieversorgern. Er geht davon aus, dass die CO2-Preise für den Rest des Jahres 2023 in einer gewissen Bandbreite bleiben werden, aber ab 2024 wieder steigen werden. RWE ist sein "Top Pick" im Sektor./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



