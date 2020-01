NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 32,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die voraussichtlich bald anstehende Einigung über die Entschädigung für den Braunkohle-Ausstieg dürfte im Jahr 2020 zum wichtigsten Kurstreiber für die RWE-Aktie werden, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Möglicherweise seien hier die Markterwartungen sogar noch zu niedrig. Kursimpulse könnte zudem im März der Kapitalmarkttag zu den Erneuerbaren Energien geben, wenngleich der Konzern mit seinen Finanzzielen für das Geschäft leicht enttäuschen könnte./tav/mis



