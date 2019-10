FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für RWE auf "Halten" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Durch die Umverteilung von Aktivitäten mit dem Konkurrenten Eon sei RWE nun mit stärkerem Fokus auf den Erneuerbaren Energien deutlich zukunftsträchtiger aufgestellt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Abwägung der Perspektiven und des Kursniveaus rate er nach wie vor zum Halten der Aktie./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 10:20 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 10:55 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.