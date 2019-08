NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Management sei zuversichtlich, dass der wegweisende Deal mit Eon in Europa in den kommenden Monaten durchgewunken wird, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem werde es bis zum Jahresende mehr Klarheit über den Kohleausstieg geben. Den Überschuss der "neuen RWE" erwartet der Manager über einer Milliarde Euro./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 12:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / 12:19 / ET



