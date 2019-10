NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 20,00 auf 24,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit einem 45-prozentigen Kursanstieg seit dem Strategiewechsel des Versorgers hin zu Erneuerbaren Energien seien die Vorteile des Schwenks nun weitgehend eingepreist, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die Anpassung seines Bewertungsmodells an den Tausch von Vermögenswerten mit dem Konkurrenten Eon./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 14:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 19:00 / ET





