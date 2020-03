LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE nach dem jüngsten Kursrutsch von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 25 Euro gesenkt. Der jüngste Kapitalmarkttag des Versorgers und gleichzeitig der erste unter der vom Erneuerbaren-Energien-Geschäft geprägten neuen Struktur habe enttäuscht, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gewinn- und Dividendenziele bis 2020 lägen unter den Markterwartungen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



