FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat RWE von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 40 Euro angehoben. Die Zeiten als größter Stromerzeuger aus fossilen Brennstoffen sei zwar vorüber, der Energiekonzern bleibe aber einer der bedeutendsten CO2-Emittenten in Europa, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig erkennt der Experte jetzt aber an, dass RWE massiv in die Erneuerbaren Energien expandiert und dafür jeden Euro aufwendet./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

