FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach dem Kapitalmarkttag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Mit seinen neuen Wachstumszielen bis 2030 "visualisiere" der Energiekonzern das hohe Potenzial seiner Pipeline und die Stärke bei Alternativen Energien, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte dies nun sukzessive in höhere Bewertungsmultiplikatoren umsetzen. /tav/he



